“È successo il caos alla festa” Sanremo 2024 | lite furiosa | c’entrano Alessandra Amoroso e Annalisa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Festival dista entrando nel vivo. La prima serata con Marco Mengoni co-conduttore di Amadeus ha registrato numeri record dal punto di vista degli ascolti. Sono stati commentati durante la conferenza stampa che anticipa anche la seconda serata, quella che vedrà sul palco Giorgia. Lo show è iniziato alle 20,40 per concludersi dopo le 2 ed è proprio il caso di dire che Amadeus si è superato: 10.561.000 milioni di spettatori e il 65,1% per il debutto. Numeri che non si registravano dal 1995, quandoconduzione del Festival c’era Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll. Il picco di ascolto in valori assoluti, pari a 16 milioni 786mila telespettatori, è stato raggiunto alle 22.09 mentre lo share ha raggiunto il punto più alto alle 00.15, con il 70.1%. Ma è già tempo di pensare al nuovo appuntamento, quello di ...