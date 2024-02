«E sono tornata! La zia vi ama tutti! E a chi non mi sopporta! Sta ceppa!» Fuori Fiordaliso | dentro Simona Tagli e Alessio Falsone Sono questi i nuovi concorrenti del GF

Dopo la sconfitta nel Derby d'Italia sono tornati alla ribalta i critici di Allegri. Sul futuro del tecnico livornese intanto ci sono dubbi ed in caso di addio Giuntoli avrebbe messo nel ...D’Aversa può sorridere, non solo per il risultato contro la Fiorentina ma anche per aver ritrovato, insieme dal 1', Banda e Almqvist.Pioggia di missili russi sull’Ucraina, colpita anche la capitale Kiev: un razzo sfiora la Polonia e da Varsavia decollano gli F-16 ...