“È nato Flavio Domenico” Dopo la femminuccia | il maschietto | gioia per la coppia di Canale 5

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Di nuovo genitori. Non solo Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, gli ex protagonisti di Uomini e Donne che nelle scorse ore hanno accolto la loro prima figlia, Allegra. Anche per un’altraben nota al pubblico di5 il 6 febbraio 2024 sarà un giorno indimenticabile. È infatti il giorno in cui èil loro secondogenito,. La neo mamma bis aveva in qualche modo anticipato il lieto evento con un selfie in ospedale. “Eccomi, sono in clinica – aveva scritto sopra per aggiornare i fan – Sono un mix di emozioni in questo momento. È la prima volta che lascio la mia piccola per tutto questo tempo, mi manca da morire. So che sta con il papà, i nonni e le zie, sicuramente non le mancherà nulla ma non posso farci nulla se sono ansiosa. Spero di riuscire a riposare, che questa ...