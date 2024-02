È morta Maria Fida Moro | primogenita del leader della Democrazia cristiana

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si è spenta a 77 annidelAldo. L’ex senatrice, scomparsa dopo una lunga malattia, era ricoverata in una clinica romana. I funerali saranno svolti in forma privata, secondo quanto dichiarato dal figlio Luca, l’amato nipote che il presidentecitò nelle lettere scritte durante il sequestro.fu senatriceDc durante la X legislatura, dal 1987 al 1992, passando a Rifondazione comunista come indipendente e infine al gruppo misto. Nel corsosua vita ha collaborato e militato con diversi ...

