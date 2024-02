È morta Maria Fida Moro | chi era la primogenita dello statista trucidato dalle BR

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si è spenta, all’età di 77 anni,. Un cognome e una eredità pesante: ladei quattro figli di Aldo, losequestrato e poi uccisoBrigate Rosse, ha condotto una battaglia lunga oltre quarant’anni per accreditare un più ampio spettro di responsabilità dietro la tragedia del padre. Invano. Malata da tempo, èa Roma.Leggi anche: Re Carlo malato di cancro: l’ipotesi abdicazione e il ruolo di Camilla Chi eraUna vita costellata dall’impegno civico e dalla passione per la politica, che evidentemente aveva nel sangue. Dopo la morte del padre, denunciando sin da subito l’inattivismo della Democrazia Cristiana che mai volle trattare con le ...

Maria Fida Moro fu senatrice della Dc durante la X legislatura, dal 1987 al 1992, passando a Rifondazione comunista come indipendente e infine al gruppo misto. Nel corso della sua vita ha collaborato ...Si è spenta all'età di 77 anni Maria Fida Moro, primogenita del leader Dc ucciso dal Br nel 1978. Da tempo combatteva con un male incurabile e la sua morte, avvenuta in una clinica romana, è stata ...Roma, 7 feb. (askanews) - È morta all'età di 77 anni Maria Fida Moro, figlia del leader Dc Aldo Moro ed ex senatrice. Lo ha comunicato in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa.