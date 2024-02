È morta Maria Fida | la figlia di Aldo Moro che raccolse la sua eredità

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), ladi, èa 77 anni. La primogenita del leader Dc, rapito e assassinato il 9 maggio 1978 dalle Brigate Rosse, aveva ereditato da lui la grande passione per la politica. Residente da tempo a Fiano Romano, si è spenta in una clinica della Capitale dopo una lunga malattia caratterizzata da 3 pre-infarti, ai quali si sono aggiunti diversi tumori con varie ricadute. Chi eraLa primadiè stata senatrice della X Legislatura, dal 1987 al 1997, eletta con la Dc e poi passata al gruppo di Rifondazione Comunista come indipendente per arrivare, alla fine, al gruppo misto. Nel 2016 si è candidata al Comune di Roma come capolista ...