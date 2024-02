È Ital-Inter signori! E la mente ritorna a trentacinque anni fa ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’di Simone Inzaghi primeggiante in tutto, dalla classifica dei punti a quella dei gol fatti e subiti, è composta da una grande colonia di giocatoriiani. BLOCCO AZZURRO ? L’sta dominando il campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi primeggiano in tutto: dalla classifica dei punti )57), dei gol fatti (51) e di quelli subiti (10). E può inoltre vantare un proprio giocatore come lider maximo della classifica cannonieri: ovvero il capitano Lautaro Martinez. Insomma, un’d’altri tempi. E precisaun’difa, quella dei Record che dominò il campionato 1988-1989 collezionando 58 punti sui 68 disponibili (due punti a vittoria), risultando primatista anche in termini di gol fatti e subiti e ...