É in doppio cd la compilation ufficiale “Sanremo 2024”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024). Il 9 febbraio esce incd per Sony Music “”, ladella 74ª edizione del festival di; Radio Italia Solomusicaitaliana è radiodella. L’album contiene tutti e 30 i brani presentati in gara sul palco del teatro Ariston, un viaggio coinvolgente attraverso le canzoni destinate a lasciare un’impronta indelebile nella storia del festival, accompagnate dalle emozioni uniche che solo la musica sa suscitare e che caratterizzano questa nuova edizione. Questa è la tracklist di “”: il disco 1 contiene “Fino a qui” (Alessandra Amoroso), “Tu no” (Irama), “Ti muovi” (Diodato), “Pazzo di te” (Renga e Nek), “Sinceramente” ...

Disponibile dal 9 febbraio la classica compilation - in due dischi- con tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024.SANREMO (ITALPRESS) - Il 9 febbraio esce in doppio cd per Sony Music "Sanremo 2024", la compilation ufficiale della 74esima edizione del festival di Sanrem ...Fino a domenica 11 febbraio, la città dei fiori ospita il temporary store di Sony Music Italy dedicato al Festival della Canzone Italiana.