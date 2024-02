È crollato tutto | Allevi a cuore aperto | applausi e lunga standing ovation

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Prima di calcare il palco dell'Ariston si è presentato a sorpresa in sala stampa e tra lui e i giornalisti presenti l'emozione è stata reciproca. Giovannitorna, dopo quasi due anni di terapie, a suonare al pianoforte davanti a un pubblico vasto: "Avrò anche la possibilità di lasciarvi una riflessione su un tema delicatissimo della malattia", aveva anticipato, con la voce curvata dalla commozione. E poi "un brano che si intitola 'Tomorrow', un brano che ho scritto durante quei ricoveri in ospedale. Il mieloma purtroppo è una neoplasia cronica, questa battaglia non si vince mai - ha spiegacon gli occhi lucidi - Non sono qui per festeggiare nulla. E allora la mia presenza è la gioia immensa di vivere il presente perché se qualcuno pochi mesi fa mi avesse detto che sarei stato qui a parlare non ci avrei creduto, e invece sono felicissimo. E ...