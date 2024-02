Due trucchi per le migliori evoluzioni su FC 24!

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Come fare ledel gioco con questi due semplici, che non sono glitch o bug, ma semplicemente delle meccaniche di gioco per andare a sfruttare tutte le diverserarità di carte presenti in game nella sezione. Scopri tutto nel nuovo video de Il Santu! Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre