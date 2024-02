Due milioni di euro per rifare la rete fognaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Al via i lavori allanella zona industriale/artigianale di Molinella, posizionata vicino alle zone vallive del paese e con un’altimetria molto bassa rispetto al livello del mare che, da decenni, subisce occasionalmente degli allagamenti soprattutto in seguito ad eventi atmosferici temporaleschi. "Il tema principale è che negli anni è cambiato il modello precipitativo - afferma il sindaco Dario Mantovani -, mentre prima la precipitazione di molta acqua in poco tempo era un evento certamente non impossibile, ma sicuramente più improbabile, ad oggi vediamo che questi fenomeni si sono moltiplicati e questo ha aggravato la situazione delladella zona". Il primo cittadino, poi, prosegue: "Proprio a causa di questo disagio, presente fin dagli albori della zona industriale, ma acutizzatosi ...