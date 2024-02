Due fendenti al rivale Si costituisce il 18enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La fuga del diciottenne, P.G. le iniziali, è durata poco. Ha cercato di nascondersi dopo aver sferrato due coltellate a un trentaduenne ucraino, riducendolo in fin di vita. Poi, in serata, forse sentendosi braccato dai carabinieri che si erano messi subito sulle sue tracce e convinto dai genitori, si è presentato in caserma. "Sono stato io ad accoltellarlo", ha detto ai carabinieri della Compagnia di Corsico che lo cercavano da qualche ora, da quando, lunedì pomeriggio, intorno alle 16, aveva accoltellato il 32enne. I due si conoscevano, forse avevano avuto un diverbio al bar che frequentavano, una parola di troppo o detta male: sono ancora al vaglio dei militari le cause che hanno portato il 32enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio e conosciuto per essere un tipo rissoso, a rincorrere e picchiare il giovane che l’ha poi accoltellato. Le telecamere della ...