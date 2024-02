Due colpi in tabaccheria in poche ore in provincia di Latina | scatta l’allarme

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Nelle ultime 24 ore, due tabaccherie della città di Aprilia sono state prese di mira da malviventi, sollevando preoccupazioni sulla presenza di un gruppo organizzato dietro questi atti criminali. La prima rapina è avvenuta lunedì nella rivendita di via Ugo Foscolo nel quartiere Aprilia Nord, poco prima della chiusura. Un individuo armato di coltello e con il volto coperto è entrato nel negozio, minacciando il personale e portando via l’incasso del giorno e alcuni biglietti “gratta e vinci”. Si sospetta che un complice lo aspettasse fuori, permettendogli di fuggire rapidamente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La seconda rapina è stata perpetrata ieri sera intorno alle 19.00 presso laBeghin in via Alcide De Gasperi. Due uomini mascherati sono entrati nel negozio minacciando le commesse con un coltello da cucina, ...

Gli episodi, avvenuti in via Ugo Foscolo e via Alcide De Gasperi, ad Aprilia, presentano somiglianze tali da suggerire la presenza di un gruppo criminale comune dietro entrambi i raid ...