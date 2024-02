Droni | cyber e capitale umano Pontecorvo racconta la collaborazione con Riad

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Grazie alla strategia Vision 2030, il programma strategico promosso daper ridurre la sua dipendenza dal petrolio e diversificare la propria economia, l’Arabia Saudita sta diventando un attore di primo piano per quanto riguarda le collaborazioni industriali internazionali. Al recente World Defence Show di, l’Italia ha partecipato con le sue eccellenze industriali dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza tra cui il campione nazionale Leonardo, che ha siglato un memorandum of understanding con ministero degli Investimenti e l’Autorità generale per l’industria militare dell’Arabia Saudita per sviluppare e valutare una serie di investimenti e opportunità dinei settori dell’aerospazio e della difesa. Airpress ne ha parlato con il presidente di Leonardo, l’ambasciatore Stefano, di ...

Nella trincea non c’è fango. E per nascondersi non c’è bisogno di mimetizzarsi tra le frasche. Certo, la regola principale della guerra vale per sempre: per colpire ...Uno studio svedese ha evidenziato le promettenti possibilità di questa innovazione, non senza sollevare questioni riguardo le sfide future che l’implementazione dei droni AED dovrà affrontare. Era il ...Ad Anzio la consegna delle bandiere di guerra a tre reparti della forza armata, che continua nel percorso di rinnovamento per essere pronto a combattere in ambienti in continua evoluzione ...