Drenaggio delle piogge al parco del Campaccio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Da una decina di giorni sono iniziati i lavori su via delnella zona dei centri sportivi del paese. L’intervento in questione viene spiegato dal vice sindaco, Walter Cecchin: "Molti mi chiedono perché e a cosa servono questi interventi. L’acqua è un bene molto prezioso e vista la scarsità di pioggia, quando piove è utile e necessario che venga restituita al terreno e non finisca nel sistema fognario, questo ridà consistenza alla falda acquifera. Alla seconda domanda a cosa servono, rispondo dicendo che con questi interventi si cerca di limitare l’afflusso di acqua nel sistema fognario quando piove violentemente, cercando di limitare i danni causati dall’acqua nelle abitazioni. A lavori ultimati verranno ripristinati i parcheggi con materiale drenante e create due zone diacque piovane, una di fronte al ...

