Dramma al TC 2002 di Benevento | perde la vita mentre gioca a tennis

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFatale partita aper un 65enne. L’uomo, appassionato della racchetta,va presso i campi dadi via Salvemini, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Soccorso prima da chi era al campo compagn e quindi dal personale del 118 immediatamente allertato, per l’uomo non c’è stato nulla da fare risultando inutile ogni manovra prevista dai protocolli medici per la rianimazione, tanto che non è stato possibile nemmeno trasportarlo in Ospedale. Al Circolodi via Salvemini sono giunti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.