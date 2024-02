Dove arriva la neve Meteo | Giuliacci | ne cadrà tanta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le alte temperature e la bassa pressione che hanno imperversato sulla nostra Penisola fino a qualche ora fa sembrano stiano ormai per diventare un lontano ricordo. Sul suo sito.it, il colonnello riveola che dal prossimo fine settimane lo scenario cambierà in tutto il Paese: dalle regioni settentrionali fino a tutto il versante tirrenico, Sardegna compresa. Ma non è finita qui. Il sito di, infatti, anticipa anche la caduta della. Ma la quotanon sarà bassa e non scenderà sotto i 1000-1400 metri sulle Alpi. Qualche imbiancata anche sull'Appennino centrale e settentrionalesono previsti accumuli compresi fra 50 e 70 centimetri di