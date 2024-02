Doppia presentazione Alpine a Enstone

(Adnkronos) - Alpine ragiona in grande e organizza una doppia presentazione proprio nella sua sede di Enstone in Inghilterra. Alpine presenta oggi sia la nuova monoposto pilotata da Esteban Ocon e P ...Il CEO del gruppo Renault, Luca De Meo, racconta le sensazioni della vigilia in previsione del doppio impegno di Alpine in Formula 1 e nel WEC ...Con due distinte scadenze per la presentazione delle domande la Commissione europea finanzia progetti di ricerca e sviluppo innovativi in ...