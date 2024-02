Dopo l’operazione William prende una decisione | il Principe e Kate sempre più sotto pressione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Momenti delicati nella Royal Family, conchediuna: èpiù. Tra le figure più amate della Famiglia Reale inglese troviamo sicuramente ilMiddleton. Proprio i due Principi del Galles non stanno vivendo il migliore dei momenti, visto cheè stata operata a causa di un intervento all’addome esi è ritrovato non solo con gli impegni reali ma anche a fare da genitore per i piccoli George, Louis e Charlotte. Al momento sulle condizioni di salute della Middleton vige l’incertezza, visto che sono in pochi ad avere notizie.e la ...