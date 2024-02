Dopo le polemiche Geolier porta il dialetto napoletano sul palco di Sanremo 2024 – Il video

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In abito nero brillantinato,è salito suldella 74esima edizione del Festival dicon il brano I p’ me, tu p’ te. Nei giorni scorsi, il cantante di Secondigliano è stato travolto dalleper il suo testo in, accusato di essere «incomprensibile». Da chi lo ha definito «congolese stretto» a chi si è detto «imbarazzato per questo scempio»: così i puristi della lingua napoletana hanno demolito senza troppi giri di parole il suo brano. In suo soccorso, però, era intervenuta Barbara d’Urso che in unsocial ha tradotto in italiano il testo della canzone. Lo specialeIl regolamento del Festival di, ...

Ilaria Salis non potrà scontare gli arresti domiciliari in Italia in sostituzione del carcere. Lo ha chiarito il vicepremier e ministro degli ... (today)

Anche Bandecchi si candiderà alle Europee, come capolista in ogni circoscrizione. Bandecchi e gli uomini normali Tornando su una recente polemica che lo ha visto accusato di sessismo e di omofobia, ...Il futuro di Jose Mourinho continua a tenere banco in Inghilterra e anche in Italia, dove è stato collegato al Napoli per il dopo-Mazzarri ...Dopo 5 edizioni questo sarà l'ultimo festival di Amadeus ...In attesa di scoprire il meglio (e il peggio) della prima serata, già cominciano le polemiche con Amadeus e Mengoni (stasera in veste di co ...