Donna trovata morta nella sua villa | il dettaglio sul suo corpo | “Cosa le hanno fatto”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Unadi 78 anni èa Puegnago sul Garda, in provincia di Brescia, dopo quello che sembra un tentativo di rapina finito in tragedia. A dare l’allarme, questa mattina, i vicini di casa, che non l’avevano vista uscire come ogni mattina.Leggi anche: Neonataculla, la drammatica scoperta e le accuse ai genitori Il particolare che rafforza la tesi della rapina violenta L’ipotesi degli inquirenti è che si tratti di una rapinasua, finita male. Sulnon vi sono tracce ematiche, a quanto pare. Ma a un primo esame l’anziana ha subito un’aggressione violenta, particolare che dà forza alla pista dell’intrusioneper un tentativo di furto. L’autopsia darà risposte più chiare. L'articolo ...