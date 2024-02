Donna trovata morta in casa a Puegnago del Garda «Sul corpo segni di violenza» L' allarme dato dai vicini

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Giallo adel, in provincia di Brescia, dove questa mattina è statainunadi 78 anni. A fare la tragica scoperta sono stati alcunidi...

Due cadaveri sono stati ritrovati in una zona impervia e boscosa a Schiocchi del Cerreto, comune di Ventasso, alto Appennino reggiano. Il corpo di ... (leggo)

Reggio Emilia, 6 febbraio 2024 – Tragedia nel Reggiano , donna trovata senza vita e si teme per un’altra persona. Il corpo della 84enne, è stato ... (ilrestodelcarlino)

Una Donna è stata trovata morta nella sua casa di Puegnago del Garda , in provincia di Brescia.Continua a leggere (fanpage)

giallo a Puegnago del Garda, piccolo comune del Bresciano, dove una donna di 78 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione di via ... (today)

Una Donna di 78 anni è morta a Puegnago sul Garda, in provincia di Brescia, dopo quello che sembra un tentativo di rapina finito in tragedia. A dare ... (thesocialpost)

Giallo a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia, dove questa mattina è stata trovata morta in casa una donna di 78 anni. A fare la tragica scoperta sono stati alcuni vicini di ...Omicidio a Puegnago del Garda: una donna di 78 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, ipotesi rapina finita male ...Brescia, l’ipotesi più accreditata è che si tratti di una rapina in villa finita male. Nella zona sono stati messi a segno diversi colpi di recente ...