Domenica In | che imbarazzo in studio per Mara Venier | “Ti casca l’occhio lì”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Grandea “In”,ironizza e dice “Tilì”. Che cosa è dunque successo? L’immensa gioia di rivederlo in tv è stata accompagnata da un momento un po’ particolare. L’amico di lunga data dell Signora dellaavrebbe fatto una gaffe che non è certo passata inosservata. Un momento televisivo che in molti ricorderanno e che è destinato a entrare nella storia della tv.al timone di “In” -Credits ANSA -Cityrumors.itIncredibile ma vero. A “In” succede anche questo. Ma chi segue il programma sa benissimo che il clima di familiarità inla fa da padrone con unache ...