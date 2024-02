Doha 2024 | il programma della sesta giornata | tante medaglie in palio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sarà un’altraricca di appuntamenti quella che affronteremo oggi per i mondiali degli sport acquatici. Sono tanti gli italiani in gara tra i i tuffi, il nuoto di fondo, il nuoto artistico e il Settebellopallanuoto che affronta l’Ungheria nel proprio girone. Insomma unadavvero densa adi cui andiamo ora a scoprire il, ilCrediti foto: FIN Facebook7:00 Pallanuoto: Francia vs Cina (gironi)7:30 Nuoto artistico: duo libero – Preliminari 8:00 Tuffi: trampolino tre metri uomini – Semifinali (Marsaglia)8:30 Nuoto di fondo: 5 km donne (Pozzobon, ...

