Dodicenne muore soffocata con un asciugamano | aperta inchiesta ad Asti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) I carabinieri diindagano sulla tragica morte di una bambina di 12 anni. La piccola, morta in ospedale a Torino, sarebbe stata trovata venerdì 2 febbraio in gravissime condizioni dai familiari nel bagno di casa con unstretto attorno al collo. Indaga la Procura.

