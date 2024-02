Docente aggredito a Reggio Calabria | il Garante per l’Infanzia | “Gli insegnanti non possono essere bersaglio mobile di ire funeste”

Viene aggredito a scuola da alcuni genitori che, sferrandogli un pugno, lo fanno cadere a terra. Dopo essere finito in ospedale, decide di sporgere ... (ilfattoquotidiano)

Docente aggredito a Carpi - Di Meglio (Gilda) : “Gli insegnanti non siano lasciati soli. Nostra protesta accolta da Valditara”

“Purtroppo non è una novità, quella di Carpi è l’ennesima aggressione ai danni di un Docente e il Gilda insegnanti è in prima linea per fronteggiare ... (orizzontescuola)