Dobbiamo invertire la rotta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Se partiamo a parlare fin da luglio siamo in radio fino a mezzanotte". Così, con una battuta velata, inizia l’intervento di mister Stefano Protti a Radio FM1, ospite a Salotto Gialloblù. La prima frecciatina a mercato concluso l’aveva lanciata nella conferenza stampa dopo Cesena: "Se avessi avuto questa rosa da luglio avrei potuto lavorare in maniera diversa". E poi ha continuato in radio così: "Questa squadra a luglio non andava ridotta come si è ridotta prima che ritornassi io. Ci saremmo divertiti in una maniera incredibile". Ma l’allenatore ora in testa ha solo le prestazioni immediate della squadra, e lo sta facendo intendere settimana dopo settimana. "Con 14 partite in cui ci giochiamo tutto, ci si chiude in una caverna e si pensa solo al calcio. Ora siamo più che in rincorsa. Si lavora per il bene che vuoi a questi giocatori e per quelle 1300 anime che ci amano follemente. ...