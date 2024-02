Diversi personaggi pubblici si schierano dalla parte di Beatrice Luzzi | le loro parole

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Alcuni ex concorrenti del Grande Fratello,VIP e giornalisti si sono dettididopo quanto successo nella puntata di lunedì 5 febbraio 2024, dandole sostanzialmente lo stesso consiglio. Inoltre, nel mirino delle critiche sono finiti Alfonso Signorini, la produzione del GF e i concorrenti, dato che sono sembrati tutti desiderosi di screditare lain favore del gruppo. Ecco lesui social di alcuni. Grande Fratello: Alex Belli ancoradiAlex Belli, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, si è nuovamente esposto su questa edizione del GF mostrandosi in favore di...