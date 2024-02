Diventate filosofo della scienza | Piero Angela | l' inedito consiglio ai giovani

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Esce oggi per Mondadori il nuovo e ultimo libro di, «La meraviglia del tutto». È una summa del pensiero del grande divulgatore scientifico scomparso nel 2022, frutto di un dialogo con l'amico, allievo e storico collaboratore Massimo Polidoro. Per gentile concessione pubblichiamo un estratto dedicato aie al loro futuro. Dopo avere volato con la fantasia, prima di chiudere questa parte dedicata ai futuri che ci potrebbero attendere, vorrei tornare a parlare di un futuro più immediato, per il quale tanto ti sei speso: vale a dire quello di bambini e ragazzi che oggi sono qui e vanno a scuola. Mi sembra il minimo che posso fare. Ogni tanto penso di aver avuto la fortuna straordinaria di vivere nel periodo migliore di tutta la storia dell'umanità: sono nato l'anno dopo che Lindbergh attraversò l'oceano e sono stato ...

