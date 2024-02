Discipline STEM | le metodologie per insegnarle in maniera efficace Linee guida Ministero per asili | infanzia | primaria e secondaria

Roma, 7 feb - “7 giorni dedicati alla cultura, alla scienza ed al futuro, 7 giorni per dire che le materie tecnico-scientifiche offrono tanto in termini di soddisfazione e in termini di competizione, ...Presentata alla Camera la prima settimana voluta da Fratelli d'Italia, dedicata alla divulgazione e all'informazione sulle materie scientifiche. Obiettivo, creare nuove generazioni di cervelli per rac ...Torino, 7 febbraio 2024 - “Studiare discipline scientifiche in autonomia è complesso per le persone che hanno una disabilità agli arti superiori o non possono utilizzare le mani”, ha dichiarato Sandro ...