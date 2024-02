Disagio giovanile e atti di bullismo | riflessione a Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arezzo, 7 febbraio 2024 – “Non so se sentono il bisogno di imitare personaggi cinematografici, del mondo dei social, o vogliono solo integrarsi da protagonisti in modo sbagliato con i loro compagni, non so neanche se tutto questo può essere imputato ad un atteggiamento di disattenzione da parte delle famiglie, sta di fatto che il cosiddetto fenomeno delle baby gang mette in evidenza un’inspiegabile violenza dei nostri giovani verso la quale non possiamo e non dobbiamo far finta di nulla”. Così il sindaco Mario Agnelli in merito ai numerosi fdi cronaca che raccontano quasi ogni giorno di giovani - autori o vittime - didi, violenza nelle scuole e delinquenza minorile. Si tratta spesso di adolescenti incensurati, con alle spalle, per lo più, famiglie benestanti, che vivono nel benessere e che scelgono il gruppo per ...