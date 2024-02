Diretta Sanremo 2024 | la conferenza stampa della seconda serata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio– Questa sera è in programma il secondo atto74esima edizione del Festival di. Grande successo di ascolti per lainauguralekermesse: con il 65.1% di share di media, Amadeus centra il risultato più alto dal 1995, quando il Festival condotto da Pippo Baudo, con Anna Falchi e Claudia Koll, esordì con il 65.15% di share. Nella classifica provvisoria in testa c’è Loredana Bertè, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Co-conduttriceè Giorgia, pronta ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston.Festival host and artistic director Amadeus (L) andFestival co-host and Italian singer Marco Mengoni on stage at the Ariston ...