Diodato sta con Dargen D’Amico | il suo messaggio a Sanremo non è politico ma umano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – Tocca apresentarenella seconda serata di2024. “Sono molto contento di farlo, soprattutto dopo le belle parole che hai detto ieri e che condivido pienamente”.si riferisce all’appello lanciato dal collega ieri per il cessate il fuoco in Medio Oriente. "Il nostro silenzio è corresponsabilità: la storia e Dio non accettano scena muta”, ha scandito ieri dal palco. Anche la canzone ‘Onda Alta’ diha un contenuto sociale. Parla di barche in mezzo al mare, di paura di affogare. Del Mediterraneo, mare di naufragi e morte. ...Siamo più dei salvagenti sulla barca Sta arrivando sta arrivando l’onda alta Non ci resta che pregare finché passa… ...Navigando navigando verso Malta Senza aver nuotato mai ...