Diodato e Levante | come è finita? Chi è la sua attuale fidanzata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sanremo, 6 febbraio 2024 –sono stati per diversi anni una delle coppie del mondo della musica italiana. In realtà, però, non erano in molti a conoscere la storia d'amore fra di loro. Tantoquantosono sempre stati molto riservati e hanno fatto di tutto per tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Sanremo 2024, ecco la scaletta dei cantanti con l’ordine di uscita della prima serata. Apre Clara La storia d'amore fraè diventata del tutto pubblica paradossalmente dopo essere: lei gli ha dedicato la canzone 'Antonio', mentre quella 'Fai rumore' con la qualeha vinto il Festival di Sanremo 2020 sembra sia in parte dedicata proprio a Claudia Lagona, ovvero ...