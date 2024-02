Diagnosi tumore | “Dove mi curo?” La guida aggiornata dei centri di chirurgia oncologica

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ricevere unadigetta nel panico non solo perché mette improvvisamente in dubbio la possibilità del proprio futuro o di un futuro in salute. L’aspetto dell’organizzazione delle cure, la scelta dell’oncologo e della struttura ospedaliera in cui farsi seguire ed eventualmente operare genera un ulteriore stress che può influire sulla buona riuscita delle terapie. Ecco perché la RetePazienti Italia (ROPI) ha presentato oggi al Ministero della Salute la nuova edizione di “Dove mi Curo?”, ladeidi. ...

La regina Elisabetta è stata sul trono per settant’anni vantando una salute da ragazzina. Forse è per questo che nessuno si aspettava che re Carlo ... (amica)

Per il tumore della mammella, ad esempio ...Dunque, è importante che l'intero percorso diagnostico-terapeutico garantisca elevati livelli di efficienza, che sono alla base del miglioramento della ...Il cancro fa notizia. E come altrimenti Ogni organo di informazione nel mondo ha sparato in prima pagina che a Carlo III è stato diagnosticato un tumore… Leggi ...In Italia, circa il 46% degli ospedali esegue interventi di chirurgia oncologica “sotto soglia”, ovvero utilizzano il bisturi un numero troppo basso di volte. Per il tumore della ...