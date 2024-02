Di nuovo un punto morto Netanyahu dà l' ordine di marciare su Rafah | Eliminate Hamas

Respinta seccamente da Israele la proposta di cessate il fuoco di 135 giorni: "Inaccettabile arrendersi alle loro condizioni, non libereremmo gli ... (huffingtonpost)

Tre punti preziosi quelli conquistati a Dicomano, in una domenica che ha registrato il ritorno in campo del portiere Papeschi, il quinto gol ... (sport.quotidiano)

È uno dei tre giocatori a cui mister Cristian Serpini non rinuncia mai. Hamza Larhrib (foto) fin qui ha giocato tutte e 21 le gare del Carpi fra ... (sport.quotidiano)

Milan - passi in avanti per il nuovo stadio. Il punto

Milan, passi in avanti per il nuovo stadio: la costruzione del nuovo impianto è una priorità per la società rossonera. Il punto Il Milan fa sul ... (dailymilan)