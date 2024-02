Deroga vincoli mobilità | c’è l’ok del Ministero all’emendamento Sasso Lega | “Rispondiamo alle esigenze di migliaia di docenti fuorisede”

Sulle graduatorie per le supplenze del personale Ata si sta profilando una soluzione che consentirà di procedere a breve, nei tempi normalmente previsti, al loro aggiornamento. In tal senso ci si sta ...(Adnkronos) – successo per i 'Winning women institute awards', la seconda edizione dell’evento di premiazione che si è svolto a Milano martedì 6 febbraio nello spazio eventi in Foro Bonaparte 22. Ceo ...A breve il voto sugli emendamenti al Milleproroghe sulle deroghe al vincolo alla mobilità e sul rinvio dell'aggiornamento ATA terza fascia.