De Robertis e Ceccarelli | “Sulle graduatorie per l’accesso ai servizi di prima infanzia il Comune di Arezzo rischia di penalizzare tante famiglie”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – “modifiche che ildiha approvato al regolamento per la formazione delleperaiper lachiediamo una verifica alla Giunta Regionale perchéno die di essere pregiudiziali e discriminatorie”. Con queste parole i consiglieri regionali Pd Lucia dee Vincenzohanno ufficializzato una interrogazione urgente al Presidente Giani per fare chiarezza su una decisione dell’Amministrazione Comunale diper verificare se è compatibile con le normative per ...

Grazie alle risorse aggiuntive stanziate dalla Giunta Regionale, circa 10 milioni di euro, ed alla firma, che avverrà a breve, dell’accordo con Il Governo sul F ...Un altro passo in avanti verso il nuovo Ponte Buriano arriva dalla Regione Toscana o per meglio dire dall’Unione Europea. Come sottolinea il consigliere regionale del Partito Democratico Vincenzo Cecc ...Con queste parole, il capogruppo Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della commissione infrastrutture Lucia De Robertis, salutano la notizia data dal Presidente Giani che, ...