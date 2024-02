De Laurentiis | «Zielinski | non rimprovero lui | io ce l’ho con un altro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa di Piotr, centrocampista polacco in scadenza di contratto con la società partenopea accostato all’Inter. MAZZARRI – Queste le parole di Aurelio De, presidente del Napoli, in conferenza stampa sull’allenatore della squadra azzurra, Walter Mazzarri. «Mazzarri è venuto perché è un amico della famiglia. Quindi Mazzarri ha capito che quando al quarto anno decise di andare a provare l’Inter forse commise un errore di valutazione».– Poi Desu Piotr, centrocampista polacco in scadenza di contratto con la società partenopea accostato all’Inter. «Il rendimento di Piotr delle ultime 10 partite com’è stato? Uno che di estate mi dice: “Presidente, io voglio restare” e ...