De Laurentiis su Zielinski ha detto la menzogna del secolo Corsport

Ora che pure il papà di Zielinski, che in Polonia gestisce le case di Peter Pan ovvero i centri di accoglienza per bambini bisognosi che Piotr finanzia con le proprie donazioni, ...Su Zielinski "Ho parlato con De Laurentiis, dicendogli che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Ausilio ci dirà come agire, se tutto andrà in porto lo tessereremo per l'anno prossimo.Il giornalista Piotr Dumanovski parla dell’entusiasmo in Polonia per l’imminente arrivo di Piotr Zielinski all’Inter. Secondo Dumanovski, i polacchi sono critici nei confronti del presidente del Napol ...