De Laurentiis su Kvara | “Sta bene qui”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Aurelio Deha tenuto una conferenza fiume nella giornata di oggi. Ha snocciolato tanti temi: la questione Spalletti, l’addio di Giuntoli. E’ tornato sulla scelta di Garcia. Ha parlato di un nuovo centro sportivo e di un nuovo stadio qualora non si realizzasse l’accordo con iol comune di Napoli. Ha poi parlato del rinnovo e dell’adeguamento del contratto ditskhelia. Mamuka Jugeli, agente del georgiano, aveva parlato di una promessa del presidente relativa al contratto del suo assistito. Ricordiamo cheha un contratto in scadenza al 2027 con un ingaggio davvero basso rispetto a tanti suoi compagni. Il georgiano percepisce 1,4 milioni a stagione. DesuIl presidente della società azzurra ha voluto chiarire anche la questione contrattuale di Kvicha ...

NAPOLI (ITALPRESS) – “Se fossi io il problema, mi sarei già fatto da parte. E non è vero che ho un brutto carattere, chi mi conosce dice che sono una persona adorabile, altrimenti mia moglie, da buona ...Aurelio De Laurentiis ha svelato di aver convocato i procuratori di Kvicha Kvaratskhelia nel suo ufficio per parlare del rinnovo del georgiano. Se Osimhen andrà via potrebbe essere proprio ...Torna Osimhen, Kvara sembra essere cresciuto ...Meret si riprenderà il suo posto”. De Laurentiis su Garcia E’ la giornata della conferenza stampa del presidente De Laurentiis, che è tornato anche ...