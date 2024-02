De Laurentiis in conferenza stampa | “Spalletti ha scelto di andare via Su Thiago Motta vi dico la verità”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il presidente del Napoli, De, parla di scelte ein unadettagliata a Castel Volturno. In una sala gremita di giornalisti e telecamere, il presidente della SSC Napoli, Aurelio De, ha tenuto unamolto attesa per discutere gli eventi della stagione in corso e delineare il futuro del club. Dalle ore 11:30 di questa mattina, al centro tecnico di Castel Volturno, il patron ha affrontato temi caldi e risposto a domande incisive. Aurelio DeSvela i Piani SSC Napoli inDeha aperto lasottolineando la sua volontà di mantenere una comunicazione trasparente con i tifosi attraverso ...