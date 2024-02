De Laurentiis | «Faccio tutto io? Mio padre mi ha insegnato a curare e conoscere l’impresa»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Il Deche gestirà il futuro sarà il Deche ha gestito il Napoli per questi 19 anni. Ho avuto l’aiuto di Pierpaolo Marino, di Bigon. I giocatori più importanti li ho voluti io, li ho trattati io. Lo stesso Spalletti l’ho portato io. Penso di portare avanti il Napoli come ho fatto sempre. Se non ci fossi io, lo stadio del Napoli non si farebbe. Se non ci fossi io, il centro sportivo modello Manchester City non si farebbe». «Voi dite Deè unlogo, che il presidente è troppo presente.l’imprenditore, non il prenditore. L’imprenditore si interessa della propria impresa. Miomi hatutti i costi di un film, ho svolto ogni ruolo nell’industria cinematografica. Interessandomi di tutti ...