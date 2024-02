De Laurentiis | “Entro 120 giorni lo stadio | oppure valuto di andare a farlo ad Afragola”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dea valanga in conferenza stampa: "Ho detto a Manfredi che entro 120devo avere lo, o magari vado da un'altra parte, magari ad Afragola". Ed annuncia: "Entro 24 mesi nuovo Centro Sportivo: 12 campi su 30 ettari".

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno. Si tratta dell’incontro con la stampa che il numero uno del club partenopeo ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno. Si tratta dell’incontro con la stampa che il numero uno del club partenopeo ave ...(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - "Sono assolutamente d'accordo nel fare la Premier italiana, seguendo il modello che vediamo in Inghilterra". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio ...