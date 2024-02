Ddl Nordio | atteso al Senato l’ok al testo che abolisce l’abuso d’ufficio Costa Azione | “Contiene nostre proposte | voteremo a favore”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È in corso nell’Aula dell’esame in prima lettura del ddl, il primo (e finora unico) tassello della riforma penale promessa dal ministro della Giustizia. Il– approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso giugno – cancella dall’ordinamento il reato di abuso, ponendosi in contrasto con il diritto europeo e sovranazionale. Ma non solo: viene depotenziato il traffico d’influenze, si impongono limiti alla pubblicdelle intercettazioni e si introduce l’interrogatorio preventivo dell’indagato, obbligatorio prima di disporre qualsiasi misura cautelare. Martedì sono state respinte le questioni pregiudiziali (presentate da Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra) ed è iniziata la discussione generale: oggi si attendono il voto sui 110 emendamenti presentati dalle ...