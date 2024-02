Dargen D’Amico | Selvaggia Lucarelli | “Hai perso 1000 punti”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) –D'Amico dice che il suo appello da Sanremo per il cessate il fuoco a Gaza non è un atto "politico" ebacchetta il cantante. "Prendere una posizione politica dicendo che non è politica ma umana è proprio figlia di questo tempo senza cultura. Quanta paura fa dire la parola politica.