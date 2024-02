Dargen D’Amico | Selvaggia Lucarelli | “Hai perso 1000 punti”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

D'Amico dice che il suo appello da Sanremo per il cessate il fuoco a Gaza non è un atto "politico" ebacchetta il cantante. "Prendere una posizione politica dicendo che non è politica ma umana è proprio figlia di questo tempo senza cultura. Quanta paura fa dire la parola politica. Persi mille. Se dici una cosa che non sia 'che bella serata grazie a tutti' davanti a 10 milioni e mezzo dine stai facendo politica,. Ed è giusto", le parole che la blogger affida al suo profilo Instagram. Nella prima serata al teatro Ariston,D'Amico ha invocato il cessate il fuocoo a Gaza. "Tornando a casa, ho letto qualche parere. Non volevo essere politico, quando ho letto 'politico' vicino al mio nome mi sono preoccupato. Nella mia vita ho fatto tanti peccati, anche gravi, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica", ha detto oggi il cantante. "Ero semplicemente guidato dall'amore e dalla sensazione che siano sempre più le cose che abbiamo in comune. Ed è su quelle che mi vorrei concentrare". collega.