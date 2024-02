Dani Alves ribadisce | «Rapporto consensuale | nessuna violenza»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le parole di, ex terzino brasiliano del Barcellona, sul processo ai suoi danni persessuale, ex calciatore del Barcellona, ha parlato in occasione del processo ai suoi danni persessuale. Il brasiliano è in carcere da gennaio 2023. PAROLE – «Certo che ricordo quello che ho fatto. Siamo usciti con i miei amici verso le 14, all’inizio solo a pranzo. Abbiamo ordinato cinque bottiglie di vino e del whisky giapponese. Ho bevuto più o meno due bottiglie di vino e un po’ di whisky, poi gin tonic in un bar. Penso che sapessero chi fossi perché chiedevano di fare delle foto. Con lei stavamo ballando vicini, poi ha iniziato a sfiorarmi. La ragazza voleva andarsene? No, per niente e non mi ha mai detto che non voleva farlo».