Dani Alves provato dal carcere | è tormentato da una cattiva sensazione | “Per me è finita”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il calciatore è sotto processo per violenza sessuale, un detenuto che ha trascorso con lui gli ultimi mesi dietro le sbarre rivela cosa ha confidato. "Crede di non aver scampo. Si sente solo".

Nel secondo giorno del Processo che vede imputato per presunto stupro , Dani Alves , è arrivata in tribunale anche la moglie (golssip)

Prosegue a Barcellona il processo per stupro che vede imputato Dani Alves e in tribunale sono arrivate anche la moglie e la madre del calciatore ... (sportface)

La moglie di Dani Alves Joana Sanz in occasione del processo per presunta violenza sessuale del marito, ha confermato una delle tesi della ... (fanpage)

La deposizione di Joana Sanz ha confermato che la strategia della difesa dell’ex calciatore brasiliano è quella di provare a limitare i danni ...Joana Sanz era, senza dubbio, il teste più atteso del secondo giorno del processo per stupro a Dani Alves . Ebbene, la sua deposizione ha confermato che la strategia della difesa dell’ex calciatore br ...Non migliora la situazione di Dani Alves. L'ex calciatore di Barcellona e Juventus è in carcere da più di un anno per accusa di stupro e rischia nove anni di reclusione. Nella seconda udienza del proc ...