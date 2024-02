Dall’esito della partita su Orban dipende il futuro politico di Meloni Cangini spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In Fratelli d’Italia sono convinti che ad orchestrare la manovra sia stato Antonio Tajani in quanto leader di Forza Italia. Sarebbe stato lui, attraverso il leader del Partito popolare europeo di Manfred Weber, a far uscire sull’agenzia di stampa Ansa la nota anonima con cui ieri il Ppe ha posto il veto alla collaborazione futura con il gruppo dei Conservatori europei (Ecr) presieduto da Giorgiaqualora vi entrasse Fidesz, il partito del presidente ungherese Viktorha lasciato il Ppe prima di essere cacciato a causasua politica autoritaria in Ungheria,sua vicinanza a Vladimir Putin e del conseguente freno posto all’ingressoSvezia nella Nato. Il fatto che, dopo aver posto il veto, nei giorni scorsi abbia accettato di votare gli stanziamenti ...